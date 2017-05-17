Принято решение о принудительном приводе в суд Лейлы и Арифа Юнус

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе на решение суда по делу главы "Института демократии и мира" Лейлы Юнус и ее супруга Арифа Юнус.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Мирпаша Гусейнова, адвокат Эльчин Садыгов подал ходатайство.

Он заявил о возможности проведения судебного заседания без подсудимых, поскольку разрешение на выезд из страны им дал Верховный суд.

Суд отклонил ходатайство и принял решение о принудительном приводе в суд подсудимых по делу лиц.

Отметим, Лейла и Ариф Юнус обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и др. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 августа 2015 года Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы соответственно. Обвиняемые лица не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционную жалобу.

12 ноября 2015 года Бакинский апелляционный суд принял решение о смене меры пресечения в отношении правозащитника Арифа Юнуса. Согласно решению суда А. Юнус освобожден из зала суда и в его отношении избрана иная мера пресечения - домашний арест. 9 декабря 2015 года в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы директора не имеющего государственной регистрации Института мира и демократии Лейлы Юнус. Суд, рассмотрев жалобу, изменил наказание Л. Юнус на условное заключение с 5-летним испытательным сроком, она была освобождена прямо в зале суда.

Напомним, что Л. Юнус и А. Юнус для получения разрешения на выезд из страны с целью получения лечения обратились в Ясамальский районный суд. Суд иск не удовлетворил. Они подали апелляционную жалобу на решение суда. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил их исковое заявление, тогда они обратились в Верховный суд, который удовлетворил их жалобу.

В апреле прошлого года Л. Юнус и А. Юнус покинули Азербайджан и уехали в Голландию. Сейчас они получают там лечение.