Принято решение о прекращении деятельности "Volt Азербайджан"

Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО ”Volt Азербайджан".

Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО ”Volt Азербайджан".

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей.

Так, в рамках плановой проверки, проведенной на предприятии по доставке (перевозке) пищевых продуктов, принадлежащем ООО ”Volt Азербайджан", были выявлены факты нарушения ряда требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.