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Принято решение о прекращении деятельности "Volt Азербайджан"

Принято решение о прекращении деятельности "Volt Азербайджан" Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО ”Volt Азербайджан".
Происшествия
14 августа 2023 г. 18:01
Принято решение о прекращении деятельности Volt Азербайджан

Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО ”Volt Азербайджан".

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей.

Так, в рамках плановой проверки, проведенной на предприятии по доставке (перевозке) пищевых продуктов, принадлежащем ООО ”Volt Азербайджан", были выявлены факты нарушения ряда требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке “Volt Azərbaycan”ın fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib

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