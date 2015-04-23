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    ​Принадлежащий строительной компании грузовик потерпел аварию, есть раненый - ФОТО

    Из-за ДТП на дороге возникла пробка

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла авария.

    Как сообщает Report, ДТП произошло недалеко от станции метро "Нефтчиляр", на дороге, ведущей от круга к нефтеперерабатывающему заводу.

    Так, столкнулись движущиеся в одном и том же направлении легковой автомобиль марки "Mercedes" и принадлежащий строительной компании "Riva" грузовик. В результате ДТП водитель "Mercedes" получил легкие ранения. На месте происшествия работают сотрудники Низаминского районного отделения полиции.

    Из-за ДТП на дороге возникла пробка. 

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