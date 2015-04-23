​Принадлежащий строительной компании грузовик потерпел аварию, есть раненый - ФОТО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку произошла авария.

Как сообщает Report, ДТП произошло недалеко от станции метро "Нефтчиляр", на дороге, ведущей от круга к нефтеперерабатывающему заводу.

Так, столкнулись движущиеся в одном и том же направлении легковой автомобиль марки "Mercedes" и принадлежащий строительной компании "Riva" грузовик. В результате ДТП водитель "Mercedes" получил легкие ранения. На месте происшествия работают сотрудники Низаминского районного отделения полиции.

Из-за ДТП на дороге возникла пробка.