Принадлежащий Бакинскому метрополитену микроавтобус попал в аварию - ФОТО

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, авария произошла в момент, когда лицо по имени Гусейнов Акиф на управляемом им микроавтобусе марки "Hyundai", принадлежащем Бакинскому метрополитену, на Забратском шоссе заворачивал налево на зеленый свет светофора.

В это время, проезжая на высокой скорости Рамазанов Алибала Агабала оглы 1990 г.р. на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером "10-CK-766", врезался в микроавтобус. В результате, получив тяжелые ранения, А.Рамазанов был помещен в больницу.

Как сообщил Report сотрудник Бакметрополитена, водитель "ВАЗ" двигался на высокой скорости. Близкие водителя отрицали это, в результате чего между сторонами возник конфликт.

По факту на место происшествия были привлечены сотрудники Сабунчинского РУП. Назначена автотехническая экспертиза.