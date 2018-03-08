Приговоренный к заключению "сотрудник правоохранительных органов" подал апелляционную жалобу

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Обвиняемый в мошенничестве Ровшан Шукюров подал апелляционную жалобу на решение суда.

Как сообщает Report, заключенный обратился в Бакинский апелляционный суд для смягчения наказания.

Заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 9 марта. Жалоба будет рассмотрена на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова.

Отметим, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел обратился гражданин Асиф Асадуллазаде и сообщил, что человек по имени Ровшан, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, обманным путем присвоил принадлежащую гражданину крупную сумму денег.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении мошенничества ранее судимый житель Сабирабадского района Р.Шукюров.

В его доме были обнаружены и изъяты специальная форма одежды, принадлежащая правоохранительным органам и другие вещественные доказательства, представляющие значимость для дела.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Шукюров лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев.