 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Приехавший в гости из Баку в Газах школьник утонул в реке - ПОДРОБНОСТИ

    Тело подростка передано в Газахский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии

    Газах. 31 мая. REPORT.AZ/ Стали известны детали гибели школьника в реке Агстафачай. 

    Как сообщает западное бюро Report, восьмиклассник Эльнар Мурадхан оглу Мустафаев утонул, когда купался со сверстниками в реке. 

    Испугавшиеся мальчики покинули территорию. Проходившие мимо люди обнаружили одежду и мобильный телефон и сообщили об этом в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели МЧС. В результате поисков тело мальчика было обнаружено и передано в Газахский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.  

    Отметим, что Э.Мустафаев приехал из Баку в гости в газахское село Агкёйнек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi