Приехавший в гости из Баку в Газах школьник утонул в реке - ПОДРОБНОСТИ

Газах. 31 мая. REPORT.AZ/ Стали известны детали гибели школьника в реке Агстафачай.

Как сообщает западное бюро Report, восьмиклассник Эльнар Мурадхан оглу Мустафаев утонул, когда купался со сверстниками в реке.

Испугавшиеся мальчики покинули территорию. Проходившие мимо люди обнаружили одежду и мобильный телефон и сообщили об этом в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели МЧС. В результате поисков тело мальчика было обнаружено и передано в Газахский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Отметим, что Э.Мустафаев приехал из Баку в гости в газахское село Агкёйнек.