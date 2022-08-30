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В Азербайджане умер израильский турист

В Азербайджане умер израильский турист В Азербайджане скончался гражданин Израиля.
Происшествия
30 августа 2022 г. 09:44
В Азербайджане умер израильский турист

В Азербайджане скончался гражданин Израиля.

Как сообщает Report, инцидент произошел 28 августа на территории Абшеронского района, на 23 км дороги Губа-Баку примерно в 22:30.

Гражданин Израиля Хорошин Лев Моисеевич, 1952 года рождения, вместе с семьей и друзьями возвращавшийся на арендованном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter с отдыха в Губинском районе, внезапно почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

По факту в прокуратуре Абшеронского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana istirahətə gəlmiş İsrail vətəndaşı avtomobildə ölüb

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