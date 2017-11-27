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    Приехавший из Лянкярана на свадьбу в Нефтчалу мужчина внезапно умер

    Он скончался по дороге в больницу© Report

    Нефтчала. 27 ноября.REPORT.AZ/ Мужчина, приехавший на свадьбу в Нефтчалу из Лянкяранского района, внезапно умер.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в дворце торжеств "Кюр-Хазар", расположенном в селе Ашагы Сурра.

    Так, состояние жителя села Мамуста Лянкяранского района Арифа Вали оглу Багиева 1958 г.р. ухудшилось во время свадебной церемонии и он потерял сознание. На место происшествия была вызвана карета скорой медицинской помощи. А. Багиев скончался по дороге в Сальянскую центральную районную больницу.

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