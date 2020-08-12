О нас
Report Georgia

Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности

Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Все задержанные были оштрафованы в административном порядке
Происшествия
12 августа 2020 г. 16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности
0 : 00
0 : 00

Сотрудники Губинского районного отделения полиции (РОП) продолжают мероприятия в отношении лиц, прибывших на отдых в Губинский район незаконными способами и в нарушение правил карантина из городов Баку и Сумгайыт, а также других районов, где действует карантинный режим.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате рейдов, проведенных сотрудниками РОП на въезде в район, а также в центрах отдыха на территории района, выявлено 7 человек, нарушивших правила особого карантина.

В отношении жителей города Баку Алибека Ибрагимова, Кямрана Новрузова и Фуада Сафарзаде, жителей города Сумгайыт Наджафа Наджафзаде, Саркара Байрамова и Маила Гусейнова, жителя Шемахинского района Гияса Гиясова составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, все задержанные были оштрафованы в административном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubaya gələn 7 nəfər məsuliyyətə cəlb olundu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
15:33
Airbnb проведет IPO до конца года Финансы
15:31
Предложено составление нового расписания занятий в школах Наука и образование
15:23
Генпрокуратура о размещенных в соцсетях фотографиях пыток Происшествия
15:11
Twitter тестирует автоматический перевод твитов ИКТ
15:05
Эр-Рияд прекратил предоставление кредита Пакистану на поставку нефти Энергетика
15:02
Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания Происшествия
14:53
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования без изменений Финансы
14:51
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением Внутренняя политика
Вся новостная лента