Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности

Все задержанные были оштрафованы в административном порядке

Сотрудники Губинского районного отделения полиции (РОП) продолжают мероприятия в отношении лиц, прибывших на отдых в Губинский район незаконными способами и в нарушение правил карантина из городов Баку и Сумгайыт, а также других районов, где действует карантинный режим.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате рейдов, проведенных сотрудниками РОП на въезде в район, а также в центрах отдыха на территории района, выявлено 7 человек, нарушивших правила особого карантина.

В отношении жителей города Баку Алибека Ибрагимова, Кямрана Новрузова и Фуада Сафарзаде, жителей города Сумгайыт Наджафа Наджафзаде, Саркара Байрамова и Маила Гусейнова, жителя Шемахинского района Гияса Гиясова составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, все задержанные были оштрафованы в административном порядке.