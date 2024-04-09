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Приехавшие из России в Лянкяран на помолвку дочери родители погибли от угарного газа

Приехавшие из России в Лянкяран на помолвку дочери родители погибли от угарного газа В одном из домов села Кярармеше обнаружены тела отца и матери, приехавших в Лянкяран из России на помолвку дочери.
Происшествия
9 апреля 2024 г. 11:20
Приехавшие из России в Лянкяран на помолвку дочери родители погибли от угарного газа

В одном из домов села Кярармеше обнаружены тела отца и матери, приехавших в Лянкяран из России на помолвку дочери.

Как сообщает южное бюро Report, граждане России Багиров Галиб Сардар оглу (1974 г.р.) и его супруга Багирова Нафиса Сахиб гызы (1979 г.р.) несколько дней назад прибыли в село для подготовки к помолвки дочери. Пришедшие сегодня утром к ним домой родственники обеспокоились тем, что дверь заперта, и на телефонные звонки супруги также не отвечали. Проникнув в дом через окно, они обнаружили тела двух супругов.

По первоначальной версии, Галиб и Нафиса Багировы скончались от отравления угарным газом.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Lənkərana qızlarının nişan mərasiminə gələn ata və ana dəm qazından ölüblər

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