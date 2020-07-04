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Приехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали

Приехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали В отношении этих лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках
Происшествия
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4 июля 2020 г. 12:52
Приехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали

Сотрудники Габалинского районного отдела полиции в ходе проведенного на территории района рейда выявили и приняли меры в отношении лиц, незаконными способами прибывших на отдых в район из города Баку и других районов, в которых объявлен усиленный карантинный режим.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий, в период карантинного режима были выявлены жители Баку, проживающие без разрешения в отелях, центрах отдыха и арендуемых домах в Габале.

Чтобы избежать ответственности, эти лица утверждали, что они уже долгое время проживают в районе и прибыли сюда еще до карантина, однако с помощью камер видеонаблюдения службы "Безопасный город" и других технических средств было установлено время въезда принадлежащих им автомобилей на территорию района и стало известно, что они прибыли в Габалу в дни усиленного карантина.

Было установлено, что некоторые из них, злоупотребляя специальными разрешениями, выданными государственными структурами и предприятиями, приехали вместе с семьями в район для отдыха.

В отношении этих лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. До их сведения было доведено, что в случае повторного нарушения в их отношении будут приняты более серьезные меры.

 

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz yollarla Bakıdan Qəbələyə gedən şəxslər cəzalandırılıblar

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