​Причины пожара в жилом доме на Зыхском шоссе и сумма ущерба пока не уточнены - РЕПОРТАЖ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Пока не уточнен ущерб, а также причины пожара, происшедшего в жилом 9-этажном здании по адресу Зыхское шоссе, дом 16.

Сотрудники Report побывали на месте происшествия и поинтересовались ситуацией.

Вынужденный переселенец из Зенгилана Авез Алиев сказал, что внезапно загорелась деревянная конструкция, установленная для облицовки фасада здания. По его словам, в доме из 107 квартир проживали 408 человек. Все они эвакуированы: "Всем эвакуированным семьям выдали по 500 манатов для аренды жилья. Мы не знаем, сколько месяцев людям придется жить на съемной квартире. Хочу сказать, что соответствующие госструктуры периодически интересуются нашими проблемами".

Проживающий в пострадавшем здании с 1986 года Фаррух Самедов сказал, что госструктуры работают оперативно и часто навещают пострадавших: "Они возмещают наши потребности. Идет работа по ликвидации последствий пожара и устранению ущерба. Все проблемы жильцов находятся в центре внимания".

Некоторые жильцы жаловались на то, что не могут найти жилье для аренды. По их словам, узнав о выплаченных им 500 AZN, риэлторы искусственно повысили арендную плату квартир до 500-550 манатов. Один из жильцов - Галиб Гулиев сказал, что в настоящее время его семья живет на съемной квартире. Хотя арендная плата за данную квартиру ранее составляла 300-350 манатов, сейчас ему пришлось заплатить за нее 500 манатов, да еще по знакомству.

Другой погорелец Хабиль Исмаилов выразил обеспокоенность проблемами, которые их ожидают: "Вся моя квартира загорелась вместе с мебелью. Члены моей семьи остаются в чужих квартирах. Хотя государство выдало нам 500 манатов, найти съемную квартиру мы не можем. Пока неизвестно, до каких пор нам будут выдавать эти средства. Сейчас нам оказывают внимание, заботятся о нас, интересуются проблемами. Однако мы не знаем, что будет с нами через месяц".

Х.Исмаилов отметил, что во время пожара сгорели находящиеся в его квартире 4000 AZN и ювелирные украшения: "Как только начался пожар, я взял детей и выбежал на улицу. Хотя потом я попытался вернуться в квартиру, чтобы взять деньги, охраняющие здание полицейские не пустили меня в подъезд. Когда наконец-то я поднялся домой, вся домашняя утварь сгорела".

Жильцы также выразили недовольство представителями СМИ. Зульфийя Исмаилова сказала, что в своих репортажах журналисты отмечали, что в результате пожара пострадали лишь две квартиры: "Я недавно женила сына. Во время пожара сгорело все приданое невесты. Нас беспокоят несоответствующие действительности сообщения. После пожара мы направились к родственникам. Все смотрели на нас с жалостью. Некоторые даже хотели дать милостыню. Я не выдержала и сказала, что мы не цыгане и не попрошайки, и попали в эту ситуацию потому, что загорелись наши квартиры. После этого люди стали просить у нас прощения".

Отметим, что пожар в 9-этажном доме по адресу Зыхское шоссе, дом 16 начался вечером 11 апреля.

Сначала пламя охватило деревянные конструкции, установленные для облицовки здания. Затем огонь перекинулся на квартиры и жителей пришлось эвакуировать.