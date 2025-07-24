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Полиция установила виновников пожаров в Лерике

Полиция установила виновников пожаров в Лерике Причиной пожаров в Лерикском районе стало неосторожное обращение с огнем
Происшествия
24 июля 2025 г. 19:39
Полиция установила виновников пожаров в Лерике

Причиной пожаров на пастбищах и посевных участках в Лерикском районе Азербайджана, вспыхнувших 24 июля, стало неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате расследования, проведенного полицией по фактам возгораний в селах Тикябанд и Дурган, было установлено, что пожары произошли по неосторожности.

На пастбище вблизи села Тикябанд несовершеннолетний житель развел костер, в результате чего выгорело 2 гектара кустарников. Несовершеннолетний вместе с родителем был приглашен в полицейский участок, где с ними провели профилактические беседы.

Причиной пожара на посевном участке в селе Дурган стал выброшенный окурок сигареты, принадлежавший 46-летнему жителю села Маликy Махмудову. В результате сгорело 4 гектара кустарников. В отношении Махмудова составлен административный протокол.

Отмечается, что оба нарушителя покинули место происшествия, не уведомив соответствующие органы о возникновении пожаров.

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