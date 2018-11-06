Прибывший рейсом Доха-Баку азербайджанец задержан по обвинению в убийстве в Сербии

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Прибывший в Баку авиарейсом Доха-Баку из Катара 38-летний Турал Сулейманов в Международном аэропорту Гейдар Алиев был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Как сообщает Report, в ходе расследования выяснилось, что по подозрению в совершении умышленного убийства в Сербии он объявлен в розыск по линии "Интерпола".
Сотрудники правоохранительных органов расследуют, насколько задержанный был связан с "криминальным миром" и возможность совершения им других преступлений.
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