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    Прибывший рейсом Доха-Баку азербайджанец задержан по обвинению в убийстве в Сербии

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Прибывший в Баку авиарейсом Доха-Баку из Катара 38-летний Турал Сулейманов в Международном аэропорту Гейдар Алиев был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

    Как сообщает Report, в ходе расследования выяснилось, что по подозрению в совершении умышленного убийства в Сербии он объявлен в розыск по линии "Интерпола".

    Сотрудники правоохранительных органов расследуют, насколько задержанный был связан с "криминальным миром" и возможность совершения им других преступлений.

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