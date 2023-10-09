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Азербайджанской певице Самире Эфенди удалось покинуть Тель-Авив

Азербайджанской певице Самире Эфенди удалось покинуть Тель-Авив Азербайджанская певица Самира Эфенди, отправившаяся с концертными гастролями в израильский город Тель-Авив, покинула Израиль и вместе с семьей прибыла в Стамбул.
Происшествия
9 октября 2023 г. 10:35
Азербайджанской певице Самире Эфенди удалось покинуть Тель-Авив

Азербайджанская певица Самира Эфенди, отправившаяся с концертными гастролями в израильский город Тель-Авив, покинула Израиль и вместе с семьей прибыла в Стамбул.

Как сообщает Report, об этом она написала в Instagram.

"К счастью, мы добрались до Стамбула!", - говорится в посте певицы.

Ранее сообщалось, что Самира Эфенди, представившая Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021", вместе со своей семьей оказалась в сложной ситуации в Тель-Авиве из-за начавшихся в минувшую субботу ракетных обстрелов по территории Израиля.

Отметим, что территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате погибли более 700 человек, 2315 человек получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə çətin vəziyyətdə qalan azərbaycanlı müğənni İstanbula gedib

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