При строительных работах в Университете "Одлар Юрду" погиб рабочий - ФОТО

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Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ При строительстве спортивного зала Университета "Одлар Юрду" погиб рабочий.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел в Наримановском районе Баку.

При строительтстве спортивного зала Университета "Одлар Юрду" на улице Насреддина Туси рабочий Мустафаев Таир Шамседдин оглу 1981 г.р. упал с пятого этажа недостроенного здания. Он был помещен в Клинический медицинский центр №1. Несмотря на усилия врачей, спасти Т.Мустафаева не удалось.

Факта расследуется Наримановским РУП.