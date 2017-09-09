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    При строительных работах в Университете "Одлар Юрду" погиб рабочий - ФОТО

    Он упал с пятого этажа недостроенного здания© Foto: Report.az

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ При строительстве спортивного зала Университета "Одлар Юрду" погиб рабочий.

    Как сообщает Report, несчастный случай произошел в Наримановском районе Баку. 

    При строительтстве спортивного зала Университета "Одлар Юрду" на улице Насреддина Туси рабочий Мустафаев Таир Шамседдин оглу 1981 г.р. упал с пятого этажа недостроенного здания. Он был помещен в Клинический медицинский центр №1. Несмотря на усилия врачей, спасти Т.Мустафаева не удалось.

    Факта расследуется Наримановским РУП.

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