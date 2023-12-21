При разминировании освобожденных территорий используется оборудование турецкого производства

16:28

С ноября 2020 года по настоящее время от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 115 тыс. га.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов во время панельного выступления на азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Он отметил, что для разминирования используется различное оборудование, в том числе роботы турецкого производства.

"Мы применяем различные технологии, включая дистанционно управляемых роботов. Машины для разминирования используются для очищения освобожденных территорий от противопехотных и противотанковых мин", - сказал Поладов.