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При разминировании освобожденных территорий используется оборудование турецкого производства

При разминировании освобожденных территорий используется оборудование турецкого производства 16:28
Происшествия
21 декабря 2023 г. 16:58
При разминировании освобожденных территорий используется оборудование турецкого производства

С ноября 2020 года по настоящее время от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 115 тыс. га.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов во время панельного выступления на азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

Он отметил, что для разминирования используется различное оборудование, в том числе роботы турецкого производства.

"Мы применяем различные технологии, включая дистанционно управляемых роботов. Машины для разминирования используются для очищения освобожденных территорий от противопехотных и противотанковых мин", - сказал Поладов.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənən ərazilərin həcmi açıqlanıb

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