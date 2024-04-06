При пожаре в жилом доме в Бинагади пострадали 14 человек

Во время пожара, вспыхнувшего в квартире на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, пострадали 14 человек.

Во время пожара, вспыхнувшего в квартире на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, пострадали 14 человек.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Две женщины были госпитализированы в токсикологическое отделение, а две - в отделение неотложной медпомощи Клинического медицинского центра.

Девять бригад скорой помощи, выехавших на место инцидента, оказали первую медицинскую помощь 10 пострадавшим.

Напомним, что сотрудники МЧС эвакуировали 45 жильцов при пожаре в жилом доме по указанному адресу. Подразделения МЧС потушили пожар.