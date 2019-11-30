При пожаре в Сураханском районе погибли двое детей

В Баку в Сураханском районе в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома коммунального типа, произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, до прибытия пожарных на место происшествия двое малолетних детей отравились дымом и были госпитализированы.

Как сообщили в больнице, дети скончались по дороге.

Во время пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода. Огонь был потушен пожарными расчетами МЧС.