При пожаре в Сураханском районе погибли двое детей

В Баку в Сураханском районе в двухкомнатной квартире общей площадью 40 кв.м, расположенной на втором этаже двухэтажного жилого дома коммунального типа, произошел пожар.
Как сообщили Report в МЧС, до прибытия пожарных на место происшествия двое малолетних детей отравились дымом и были госпитализированы.
Как сообщили в больнице, дети скончались по дороге.
Во время пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода. Огонь был потушен пожарными расчетами МЧС.
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