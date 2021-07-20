При пожаре в Баку пострадали полицейские и военнослужащий МЧС

В результате пожара в 16-этажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе Баку, пострадали 5 человек.

В результате пожара в 16-этажном жилом доме, расположенном в Наримановском районе Баку, пострадали 5 человек.

Как передает сотрудник Report с места происшествия, двое полицейских и военнослужащий Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), спасая жильцов, отравились продуктами горения, пострадавшие были доставлены в больницу.

Также были госпитализированы две женщины, отравившиеся дымом.

Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Сотрудники патрульно-постовой службы Наримановского районного управления полиции совместно с представителями МЧС и других силовых структур принимают активное участие в операциях по спасению жильцов.