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    При попытке нарушить границы Азербайджана задержаны двое граждан Ирана

    По обеим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вчера в результате мероприятий Государственной пограничной службы по предотвращению пересечения государственной границы с целью нелегальной миграции на служебной территории пограничной заставы в селе Алаша Астаринского района был задержан гражданин Исламской Республики Иран Гуламали Садиги Гиланде Валияллах оглу 17.03.1969 г.р.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

    В результате проведенных сегодня совместных мероприятий сотрудниками Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел на служебной территории пограничной заставы в селе Керимбейли Физулинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы в направлении Азербайджана был задержан гражданин Исламской Республики Иран Исмаил Барзигир Аббас оглу.

    По обеим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия ГПС. 

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