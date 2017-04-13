При попытке нарушить границы Азербайджана задержаны двое граждан Ирана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вчера в результате мероприятий Государственной пограничной службы по предотвращению пересечения государственной границы с целью нелегальной миграции на служебной территории пограничной заставы в селе Алаша Астаринского района был задержан гражданин Исламской Республики Иран Гуламали Садиги Гиланде Валияллах оглу 17.03.1969 г.р.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В результате проведенных сегодня совместных мероприятий сотрудниками Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел на служебной территории пограничной заставы в селе Керимбейли Физулинского района при попытке незаконного пересечения государственной границы в направлении Азербайджана был задержан гражданин Исламской Республики Иран Исмаил Барзигир Аббас оглу.

По обеим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия ГПС.