При обстреле на западе Сирии погибли четыре человека

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами ракетного обстрела на западе Сирии стали четыре человека, ранения получили 10 человек.

Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственной агентство SANA.

В местной полиции уточнили, что обстрел провели террористы по городу Сальхаб.

«Четыре мирных жителя погибли, 10 пострадали в результате ракетного обстрела, совершенного террористическими группировками по городу Сальхаб в провинции Хама», – передает агентство.