При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован

За это административное правонарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от 150 до 200 манатов

Вносятся изменения в статью о нарушении порядка ведения производства по делу об административном правонарушении Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Как передает Report, согласно изменению, при несогласии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, с наличием происшествия административного проступка, полномочные должностные лица, непосредственно выявившие это правонарушение и применившие решение об административном взыскании, будут оштрафованы за нарушение требований статьи 124.3 Кодекса.

За это административное правонарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от 150 до 200 манатов.

В действующей статье 124.3 Кодекса говорится: при несогласии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, с наличием происшествия административного проступка, полномочное должностное лицо составляет протокол об административном проступке.