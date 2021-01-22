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При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован

При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован За это административное правонарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от 150 до 200 манатов
Происшествия
22 января 2021 г. 13:20
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован

Вносятся изменения в статью о нарушении порядка ведения производства по делу об административном правонарушении Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Как передает Report, согласно изменению, при несогласии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, с наличием происшествия административного проступка, полномочные должностные лица, непосредственно выявившие это правонарушение и применившие решение об административном взыскании, будут оштрафованы за нарушение требований статьи 124.3 Кодекса.

За это административное правонарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от 150 до 200 манатов.

В действующей статье 124.3 Кодекса говорится: при несогласии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном проступке, с наличием происшествия административного проступка, полномочное должностное лицо составляет протокол об административном проступке.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaş razı olmadığı halda cərimə yazan məmur cərimələnəcək

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