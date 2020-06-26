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При ДТП в Геранбое пострадали сестры

​При ДТП в Геранбое пострадали сестры

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент зафиксирован в селе Агджакенд.

Отмечается, что в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека: Гюнель Ширинова, 1989 года рождения, ее сестра Гюнай Ширинова, 1985 года рождения, Эльшан Исмайлов, 1985 года рождения и Бахтияр Казымов, 1984 года рождения.

Все они были доставлены в больницу. Состояние пострадавших удовлетворительное, в настоящее время им оказывается амбулаторная помощь.

По факту начато расследование. 

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