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При детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека

При детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека В Загатале в результате детонации взрывчатого вещества пострадали три человека, как стало известно позже один из них скончался в больнице.
Происшествия
30 сентября 2023 г. 23:43
При детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека

В результате детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

В полицию поступила информация, что в результате детонации взрывчатого вещества в селе Енгийан Загатальского района травмы получили Магсад Рзаев, 1991 года рождения, Ильгар Джумаев, 1992 года рождения, и Гамид Гюльмамедов, 1994 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, несмотря на оказанную помощь, Г.Гюльмамедов скончался в медучреждении.

Отметим, что погибший был участником Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada partlayıcı maddə partlayıb, ölən və yaralananlar var

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