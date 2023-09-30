При детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека

В результате детонации взрывчатого вещества в Загатале погиб один, пострадали два человека.
Об этом
В полицию поступила информация, что в результате детонации взрывчатого вещества в селе Енгийан Загатальского района травмы получили Магсад Рзаев, 1991 года рождения, Ильгар Джумаев, 1992 года рождения, и Гамид Гюльмамедов, 1994 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в больницу, несмотря на оказанную помощь, Г.Гюльмамедов скончался в медучреждении.
Отметим, что погибший был участником Отечественной войны.