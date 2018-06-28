Президент Украины пригласил азербайджанцев на мероприятие по случаю Дня Конституции

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко пригласил азербайджанцев на церемонию в Киеве по случаю Дня Конституции, организованную у памятника Филиппа Орлика, - исторической личности, впервые составившей в средние века конституцию страны.

Как сообщили Report в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины (ОКАУ), на мероприятии, куда был приглашен председатель Конгресса и президент Украинской ассамблеи наций Ровшан Тагиев, принимали участие представители различных наций, официальные лица государства, правительства и парламента.

Во время выступления П.Порошенко напомнил, что Украина является родиной всех граждан независимо от национальности, конституция дает каждому равные и имеющие высокие стандарты права.

Президент отметил, что составленная в 1710 году Филиппом Орликом первая конституция страны является первым в мире демократическим верховным законодательным документом: "В то же время предлагаемые сейчас в парламенте изменения в конституцию усовершенствуют демократические принципы, направление Украины в еврозону остается неизменной в твердой форме".

Он поприветствовал деятельность этнических народов, являющихся гражданами Украины, на пользу суверенитету страны. Церемония продолжилась различными выступлениями.

Отметим, что 28 июня – День Конституции Украины.