Президент Турции: Операции в Африне продолжатся до обезвреживания последнего террориста

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Операции в Африне продолжатся до обезвреживания последнего террориста".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на 44-ом заседании глав районных исполнительных властей.

"Свободная сирийская армия шаг за шагом начала контролировать Африн. Мы придаем значение будущему наших арабских, курдских и туркманских братьев, как минимум такое же, как и себе. Мы не обязаны терпеть ложь, которую говорят, глядя нам в глаза. Есть те, кто пытается заявить о том что операции в Африне направлены против курдов, что мы оккупируем Сирию. В настоящее время в Раи, Джераблус, Аль-Баба, которые мы восстановили инфраструктурой и образованием, туда обратно вернулись около 100 тысяч наших братьев. В Африне, мы проделаем ту же работу. Сначала мы искореним террористов, а затем создадим условия для возвращения, проживающих в нашей стране 3,5 млн наших сирийских братьев. На самом деле, мы очень хорошо знаем, кто где стоит. Под предлогом ИГИЛ в настоящее время некоторые, вместе с другими группировками хотят подчинить Африн. Они ничем не отличаются друг от друга. PYD, YPG и ИГИЛ являются террористами" - сказал президент.

Эрдоган также внес ясность в вопрос именования операции "Оливковой ветвью": "Олива в нашей религии очень священна. Она еще глашатай свободы. Мы также использовав оливковую ветвь сделали такой шаг. Мы полностью очистим наши границы от террористов".

Он отметил, что в операции "Оливковая ветвь" у Турции вместе со Свободной сирийской армией есть 7-8 погибших: "Но обезврежены 268 террористов".