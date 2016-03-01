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    ​Президент ПАСЕ встретился с Ильгаром Мамедовым

    Встреча прошла в Исправительном учреждении №2

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В рамках визита в Баку президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт встретился с находящимся под арестом председателем движения "REAL" Ильгаром Мамедовым.

    Как сообщает Report, информация размещена на официальной странице президента ПАСЕ в Тwitter.

    Отметим, что И.Мамедов был арестован по обвинению в массовых беспорядках в Исмаиллинском районе 24 января 2013 года.

    По приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов лишен свободы сроком на 7 лет.

    Оставшийся недовольным вынесенным приговором И.Мамедов обратился с апелляционной жалобой в Шекинский апелляционный суд, который не удовлетворил жалобу. Затем И.Мамедов подал кассационную жалобу.

    Кассационная жалоба была рассмотрена Верховным судом и передана на повторное рассмотрение в Шекинский апелляционный суд. 

    И.Мамедов отбывает наказание в Исправительном учреждении №2.

    Напомним, что визит президента ПАСЕ в Баку состоялся 29-февраля - 1 марта. 

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