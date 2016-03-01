​Президент ПАСЕ встретился с Ильгаром Мамедовым

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В рамках визита в Баку президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт встретился с находящимся под арестом председателем движения "REAL" Ильгаром Мамедовым.
Как сообщает Report, информация размещена на официальной странице президента ПАСЕ в Тwitter.
Отметим, что И.Мамедов был арестован по обвинению в массовых беспорядках в Исмаиллинском районе 24 января 2013 года.
По приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов лишен свободы сроком на 7 лет.
Оставшийся недовольным вынесенным приговором И.Мамедов обратился с апелляционной жалобой в Шекинский апелляционный суд, который не удовлетворил жалобу. Затем И.Мамедов подал кассационную жалобу.
Кассационная жалоба была рассмотрена Верховным судом и передана на повторное рассмотрение в Шекинский апелляционный суд.
И.Мамедов отбывает наказание в Исправительном учреждении №2.
Напомним, что визит президента ПАСЕ в Баку состоялся 29-февраля - 1 марта.
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