​Президент ПАСЕ встретился с Ильгаром Мамедовым

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В рамках визита в Баку президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт встретился с находящимся под арестом председателем движения "REAL" Ильгаром Мамедовым.

Как сообщает Report, информация размещена на официальной странице президента ПАСЕ в Тwitter.

Отметим, что И.Мамедов был арестован по обвинению в массовых беспорядках в Исмаиллинском районе 24 января 2013 года.

По приговору Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов лишен свободы сроком на 7 лет.

Оставшийся недовольным вынесенным приговором И.Мамедов обратился с апелляционной жалобой в Шекинский апелляционный суд, который не удовлетворил жалобу. Затем И.Мамедов подал кассационную жалобу.

Кассационная жалоба была рассмотрена Верховным судом и передана на повторное рассмотрение в Шекинский апелляционный суд.

И.Мамедов отбывает наказание в Исправительном учреждении №2.

Напомним, что визит президента ПАСЕ в Баку состоялся 29-февраля - 1 марта.