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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Египта

    Считаем необходимым и важным самым жестким и решительным образом вести последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху ас-Сиси письмо с соболезнованиями.

    Как передает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на мечеть Ар-Рауда.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных людей, считаем необходимым и важным самым жестким и решительным образом вести последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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