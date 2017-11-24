Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Египта

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаху ас-Сиси письмо с соболезнованиями.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на мечеть Ар-Рауда.

Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных людей, считаем необходимым и важным самым жестким и решительным образом вести последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю исцеления раненым и пострадавшим".