Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе беседы было особо подчеркнуто, что в нынешнем году президент Азербайджана Ильхам Алиев четыре раза встречался с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, был проведен обмен мнениями о строительстве Южного газового коридора, достижениях в этой сфере. Наряду с энергетическими вопросами между Азербайджаном и Европейской комиссией, были обсуждены возможности сотрудничества в сфере использования транспортных коридоров, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Говоря о возможностях использования новых азиатско-европейских транспортных коридоров, Марош Шефчович подчеркнул значение привлечения к этому проекту европейских компаний и возможной поддержки Европейской комиссии этого вопроса.

В ходе беседы была отмечена возможность расширения использования альтернативных источников энергии в Азербайджане, применения опыта Европейского Союза в этой сфере.