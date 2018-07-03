Президент Ильхам Алиев создал госкомиссию по расследованию аварии на подстанции в Мингячевире

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании госкомиссии по расследованию аварии, произошедшей на одной из подстанций ООО "Азербайджанская теплоэлектростанция".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, председателем комиссии назначен первый вице-премьер АР. Кроме того, министр энергетики назначен заместителем председателя комиссии, членами комиссии назначены министры внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, генпрокурор, начальник Службы госбезопасности, президент ОАО "Азерэнержи", президент ОАО "Азеришыг", глава исполнительной власти города Мингячевир, директор Института физики НАНА.

Госкомиссии поручено расследовать причины происшествия и проинформировать о них президента Азербайджана, определить и реализовать незамедлительные меры по устранению последствий аварии, регулярно сообщать главе государства о проделанных работах.

Кроме того, согласно распоряжению, Генпрокуратура проведет незамедлительные следственные мероприятия совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям для расследования причин происшествия, установления и привлечения к ответственности виновных.