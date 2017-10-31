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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Алжира

    Письмо направлено по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики - Дня революции

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем революции.

    Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших делах, дружественному народу Алжира - мира и благосостояния".

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