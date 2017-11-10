Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством отеля Majestic Palace в Гяндже

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Гянджу ознакомился со строительством отеля Majestic Palace.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о ходе строительных работ.

Было отмечено, что строительство отеля на 104 места началось в апреле 2015 года. В настоящее время строительные работы находятся на стадии завершения. Здание отеля – 7-этажное. Здесь будет создано 52 номера, включая один королевский, 8 – сьют, 10 – делюкс и 33 – стандартных. В отеле также будут функционировать ресторан на 120 мест, зал заседаний на 20 мест. В ходе строительных работ сооружена подземная автостоянка на 50 мест. Для постоянного обеспечения отеля электроэнергией на территории планируется установить трансформатор на 1000 КV и генератор на 1500 КV.

Создание такого современного отеля, в первую очередь, внесет вклад в дальнейшее повышение туристического потенциала Гянджи. Кроме того, реализация таких проектов представляет важное значение в открытии новых рабочих мест. Так, работой в новом отеле будут обеспечены 50 человек.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о проектах проводимых в городе работ по благоустройству и созиданию.