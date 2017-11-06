Президент Ильхам Алиев ознакомился с ретро-вагонами Бакинского метрополитена - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября в связи с 50-летним юбилеем Бакинского метрополитена на станции метро "Ичеришехер" состоялась презентация после восстановления эксплуатировавшихся в метрополитене ретро-вагонов.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ретро-вагонами.

Напомним, что 6 ноября 1967 года со станции "Ичеришехер" Бакинского метрополитена по маршруту, составлявшему чуть менее 10 километров, отправился первый поезд. Вдоль данной линии располагались станции "Сахиль", "28 Мая", "Гянджлик" и "Нариман Нариманов". В период руководства Азербайджаном великим лидером Гейдаром Алиевым как в советское время, так и в годы независимости метро, как и другие отрасли экономики, прошло динамичный путь развития, количество введенных в эксплуатацию станций достигло 14-ти, а общая протяженность линий – 22-х километров.

Председатель Закрытого акционерного общества "Бакы Метрополитени" Заур Гусейнов проинформировал главу государства о ретро-вагонах.

Отметим, что первые такие ретро-вагоны производства Мытищинского машиностроительного завода назывались вагонами типа "А". Эти вагоны были изготовлены в конце 1934 года. В них было 52 сидячих и 120 стоячих мест. Один из вагонов такого типа в 1967 году был отправлен в Баку для измерения дороги.

Другие ретро-вагоны являлись вагонами типа "Г". Вагоны с новыми двигателями назывались так потому, что были предназначены для горьковской линии. Срок эксплуатации этих вагонов завершился в 1983 году.

Изготовление же остальных представленных вагонов типа "Э" началось в 1956 году. Первые два вагона, прошедшие испытания, были выпущены в конце 1959 года. Вагоны такого типа во времена Советского Союза были отправлены метрополитенам пяти городов – Москвы, Ленинграда, Киева, Баку и Тбилиси. В Баку было доставлено 47 вагонов типа "Э".

Затем президент Ильхам Алиев прибыл на поезде, состоящем из ретро-вагонов, со станции "Ичеришехер" на станцию "Нариман Нариманов".

Отметим, что в 2003 году Бакинский метрополитен вступил в новый этап развития. В настоящее время Бакинский метрополитен, отмечающий 50-летний юбилей, располагает 25 станциями, 1 электродепо и 3 линиями протяженностью 36,6 километра. На основании "Схемы концептуального развития" линий Бакинского метрополитена в будущем общая сеть метрополитена будет состоять из 5 линий – 3 действующих – Зеленой, Красной и Фиолетовой, а также 2 новых – Голубой и Желтой, 76 станций, 6 электродепо и линий метро протяженностью 119,1 километра. В перспективе планируется строительство 51 новой станции и прокладка линии метро протяженностью 84,3 километра.

После того, как на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2014 году путем реорганизации Бакинского метрополитена и Акционерного общества "Азертунелметротикинти" было создано Закрытое акционерное общество "Бакы метрополитени", акции которого принадлежат государству, внедрение новшеств участилось.

Ознакомившись с ретро-вагонами, президент Ильхам Алиев поздравил коллектив Бакинского метрополитена с 50-летним юбилеем и пожелал ему новых успехов.

***16:38

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ретро-вагонами, реконструированными по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.