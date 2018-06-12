Президент Ильхам Алиев: Не будь турецко-азербайджанского братства, проект TANAP мог бы остаться на бумаге

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодняшний запуск TANAP - очередное проявление турецко-азербайджанского братства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

"TANAP - очередная победа турецко-азербайджанского братства. Не будь этого братства, проект TANAP мог бы остаться на бумаге. Это исторический проект. Наши совместные энергетические проекты приносят стабильность в наш регион и пользу нашим народам", - сказал глава государства.