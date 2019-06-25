Президент Грузии оправдала насильственный разгон акции протеста в Тбилиси

"Президент Грузии считает, что сотрудники правоохранительных органов действовали так, как им и следовало".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили.

По ее словам, если во время этих событий были превышены пределы применения силы, то этим займется следствие: "Если нарушители закона будут установлены, их следует наказать".

Пресс-секретарь отметила, что по мнению С.Зурабишвили, общество должно получить ответы на все вопросы: "Для этого должно быть проведено быстрое и эффективное расследование".