Президент Финляндии боится стать врагом России при вступлении в НАТО

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, она рискует стать врагом для России, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Русские довольно ясно дали понять, что когда они смотрят через границу, они видят финнов. Если бы мы были в НАТО, они увидели бы врагов. Это их позиция»,— приводит слова господина Ниинистё финская телерадиокомпания Yle, передает Report.

Он отметил, что у Финляндии есть шанс стать членом НАТО, но пока Хельсинки этого делать не намерены. Почему, он уточнять не стал. «Мы не можем поменять географию. Мы с Россией соседи, и у нас совместная граница протяженностью 1,3 тыс. км. Это сопоставимо с общей длиной наших границ с Евросоюзом и НАТО вместе взятых»,— добавил Саули Ниинистё.