Президент Эквадора: Ассанж не будет выдан государству, где ему грозит смертная казнь - ОБНОВЛЕНО

Эквадор получил гарантии от Великобритании, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан государству, где ему грозит смертная казнь.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заявление сделал президент Эквадора Ленин Морено.

"Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме", - говорится в заявлении.

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"Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании".

Как сообщает Report, об этом президент Эквадора Ленин Морено написал на своей странице в Twitter.

Ранее Ассанж был арестован в центре Лондона.