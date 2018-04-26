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    Президент Азербайджана встретился с государственным министром Великобритании по вопросам Европы и Америки

    © President.az

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

    Как сообщает Report, на встрече Алан Дункан поздравил главу государства с переизбранием президентом и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что переизбрание президента Ильхама Алиева обеспечит устойчивость стремительного развития Азербайджана.

    В ходе беседы были обсуждены двустороннее и региональное сотрудничество, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    На встрече состоялся обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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