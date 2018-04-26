Президент Азербайджана встретился с государственным министром Великобритании по вопросам Европы и Америки

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.
Как сообщает Report, на встрече Алан Дункан поздравил главу государства с переизбранием президентом и пожелал ему успехов в деятельности. Он отметил, что переизбрание президента Ильхама Алиева обеспечит устойчивость стремительного развития Азербайджана.
В ходе беседы были обсуждены двустороннее и региональное сотрудничество, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече состоялся обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.
News DepartmentАвтор новости
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