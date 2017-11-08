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    Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Его величеству Нородому Сиамони. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

    В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Камбоджи – благополучия и процветания".

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