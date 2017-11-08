Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Камбоджи Его величеству Нородому Сиамони.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Камбоджа – Днем независимости.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Камбоджи – благополучия и процветания".