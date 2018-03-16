Президент Азербайджана поздравил ирландского коллегу

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем святого Патрика.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ирландии – постоянного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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