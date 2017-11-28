Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сабирабадский район

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Сабирабадский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил возведенный в городе Сабирабад памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Сабирабадского района Назим Исмаилов проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенных в районе созидательной работе и благоустройстве, реализуемых социальных проектах.