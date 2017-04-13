Президент Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии по приостановлению сноса мечети Гаджи Джавада и изучению ситуации

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для изучения ситуации, возникшей в связи со сносом мечети Гаджи Джавада, расположенной в Ясамальском районе по адресу улица Абдуллы Шаига, 79.

Как сообщает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. По его словам, ситуация, сложившаяся в связи со сносом мечети Гаджи Джавада, расположенной по адресу улица Абдуллы Шаига, 79, вызвала обеспокоенность у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Учитывая реакцию верующих людей, проявляющих недовольство, глава государства дал поручение о создании специальной комиссии для приостановления сноса мечети, всестороннего изучения вопроса, полностью объективного оценивания технического состояния здания и внесения соответствующих предложений.

Али Гасанов отметил, что после восстановления государственной независимости одним из основных направлений государственной политики Азербайджан является сохранение и развитие религиозно-культурного наследия нашего народа, обеспечение свободы вероисповедания и свободы совести, усовершенствование законодательства, регулирующего государственно-религиозные отношения в соответствии с требованиями современного периода, ремонт и реставрация религиозных памятников, мечетей, молельных домов, создание необходимых условий для удовлетворения религиозных потребностей каждого человека.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, с большим уважением относившийся к национально-духовным и религиозным ценностям азербайджанского народа, несмотря на ограниченные возможности в первые годы независимости, уделяет особое внимание восстановлению и реконструкции мечетей, деятельность которых была приостановлена в советский период и пришедших в непригодное состояние. На основании Распоряжения, подписанного Гейдаром Алиевым в 1994 году, разрушенный исторический комплекс Бибиэйбатской мечети-святилища был построен заново и в 1998 году передан верующим.

В последующие годы работа по восстановлению религиозных храмов, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, продолжена в более широкомасштабном объеме президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева. Мечеть Тезепир, мечети Джума и Хазрат Мухаммед в Ичеришехер, мечеть Аждарбея, Джума мечеть в Шамахе, комплекс Имамзаде в Гяндже и десятки других религиозных памятников и мечетей были капитально отремонтированы и отреставрированы государством, была построена Мечеть Гейдара - одна из самых крупных и современных на Южном Кавказе. Кроме того, в рамках проекта "Адрес толерантности – Азербайджан" Фонда Гейдара Алиева во многих регионах страны были отреставрированы многочисленные мечети и молельные дома.

В целом, если в советский период в Азербайджане было всего 17 мечетей, то в начале 2017 года их число достигло 2166. В настоящее время 306 мечетей в стране охраняются государством, как исторические памятники.

В Азербайджане, тесно привязанном к исламским религиозно-духовным ценностям, регулярно на государственном уровне отмечаются религиозные праздники, созданы всесторонние условия для отправления религиозных обрядов. Не случайно, что в нашей стране, известной, как край толерантности, впервые в истории в Мечети Гейдара был совершен намаз единения. В Азербайджане никогда не было религиозной или национальной дискриминации, представители всех религий жили в условиях мира и взаимопонимания. Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что это – наш образ жизни, наиболее оптимальный путь уверенного продвижения вперед.

Азербайджан также проводит важные меры в сфере пропаганды в мире исламской культуры, открыто борется с исламофобскими тенденциями. В рамках зарубежных визитов, на международных мероприятиях президент Ильхам Алиев достойно представляет исламский мир, в своих выступлениях резко осуждает исламофобию, вносит практический вклад в пропаганду исламского культурного наследия и идеи мультикультурализма. Создание отдела ислама в знаменитом Музее Лувр Франции, открытие в Ватикане выставки, пропагандирующей исламскую культуру, - очень важные шаги, предпринятые Азербайджаном в этом направлении. Не случайно, что в 2009 году город Баку при поддержке ЮНЕСКО был объявлен столицей исламской культуры, а в 2018 году наш древний город Нахчыван во второй раз представит Азербайджан в этом статусе.

Азербайджан, объявивший 2017 год "Годом исламской солидарности", проводит многочисленные мероприятия для укрепления единства в мусульманском мире, демонстрации во всем мире того, что ислам – это религия мира и культуры. Игры исламской солидарности, предстоящие в Баку в мае, запомнятся не только спортивными соревнованиями, но станут и днями единства и солидарности всего исламского мира.

Помощник президента подчеркнул, что в последние годы в нашей республике проводится широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, модернизируется вся социально-экономическая и культурная инфраструктура. В городе Баку закладываются парки, аллеи, дороги, строятся новые здания, соответствующие самым современным стандартам. В этом смысле реконструкция территории под названием "Советская", расположенной в Ясамальском районе Баку, является составной частью работ по благоустройству и созиданию, проводимых в нашем городе. На этой территории сносятся старые дома и социальные объекты, непригодные к использованию, без необходимых коммунальных услуг, не соответствующие современному облику нашей столицы, граждане обеспечиваются новыми благоустроенными квартирами в других местах города. Эти меры, направленные на улучшение жилищно-бытовых условий населения, с удовлетворением встречаются населением.

Али Гасанов призвал людей, собравшихся на этой территории, принять во внимание поручение президента Азербайджана о приостановлении сноса мечети, учесть, что соответствующая комиссия в связи с изучением создавшейся ситуации приступила к работе, вести себя сдержанно и покинуть данную территорию для создания необходимых условий для работы комиссии.