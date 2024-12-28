О нас

Пресс-секретарь президента: Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана

Пресс-секретарь президента: Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау.
Происшествия
28 декабря 2024 г. 14:19
Пресс-секретарь президента: Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана

Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Однако текущее состояние Асанова остается тяжелым, и перевозка может быть опасной.

Как только врачи дадут разрешение, его перевезут на родину. Поэтому в настоящее время он получает медицинскую помощь и проходит лечение в местной больнице.

Состояние еще двух других граждан Кыргызстана оценивается как удовлетворительное, и их выписка из больницы запланирована на понедельник, сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в ходе доклада президенту страны Садыру Жапарову о выполнении его поручения по оказанию особого внимания пострадавшим в авиакатастрофе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Spox: Plane ready to bring home the Kyrgyz citizen injured in AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidentinin mətbuat katibi: Vətəndaşımızın gətirilməsi üçün təyyarə hazırdır

Самое читаемое

Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план Ковер
Глава Росавиации: В воздушном пространстве Грозного в часы авиакатастрофы вводился план "Ковер"
27 декабря 2024 г. 15:20
Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
Самолет, направлявшийся из Батуми в Москву, остановился прямо перед взлетом
26 декабря 2024 г. 17:26
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
В Актау прибыли представители предприятия по производству самолетов Embraer
27 декабря 2024 г. 14:11
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
МЧС Казахстана: На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 42 гражданина Азербайджана
25 декабря 2024 г. 13:39
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi