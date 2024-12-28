Пресс-секретарь президента: Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана

Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау.

Самолет готов для транспортировки гражданина Кыргызстана Рината Асанова, пострадавшего в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

Однако текущее состояние Асанова остается тяжелым, и перевозка может быть опасной.

Как только врачи дадут разрешение, его перевезут на родину. Поэтому в настоящее время он получает медицинскую помощь и проходит лечение в местной больнице.

Состояние еще двух других граждан Кыргызстана оценивается как удовлетворительное, и их выписка из больницы запланирована на понедельник, сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в ходе доклада президенту страны Садыру Жапарову о выполнении его поручения по оказанию особого внимания пострадавшим в авиакатастрофе.