Пресечена попытка ввоза крупной партии психотропных веществ из Грузии в Азербайджан

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ За попытку провоза через Грузию психотропных веществ в особо крупном размере на грузино-азербайджанской границе задержан гражданин Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.

Пограничники задержали обвиняемого А.М., 1985 года рождения, на территории контрольно-пропускного пункта "Красный мост". Крупная партия психотропных веществ была обнаружена под днищем багажника в тайнике. В общей сложности пограничники изъяли 8400 капсул, которые, по данным экспертизы, содержали 2 кг 520 грамм психотропного вещества "прегабалин".

Следствие установило, что обвиняемый собирался транзитным путем через Грузию перевезти крупную партию психотропных веществ в Азербайджан. Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ их аналогов и сильнодействующих веществ в особо крупном размере", а также "незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ в особо крупном размере" УК Грузии.

Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.