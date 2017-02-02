Пресечена попытка провести в исправительное учреждение наркотическое вещество

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления Пенитенциарной службы министерства юстиции и исправительного учреждения №7, была предотвращена попытки пронести наркотики в пенитенциарное учреждение.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы, при осмотре передачи, принесенной жителями Ширвана Гахрамановым Хаялом Самедага оглу и Абышовым Мушвигом Видади оглу приговоренному к 13 годам тюрьмы по ст. 120.2.2; 120.2.4; 221.3 и 66.3 Оруджеву Вусалу Акиф оглу, в целлофановом свертке, пристроченном к изнаночному шву брюк, обнаружили 0.08 г наркотического средства метадон.

Собранные по факту материалы переданы в Хатаинское РУП для дачи правовой оценки.