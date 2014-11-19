Пресечена попытка незаконного пересечения границы Азербайджана гражданами Афганистана

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны иностранные граждане, пытавшиеся пересечь государственную границу Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского районного отделения полиции (РОП) и государственной пограничной службы (ГПС), за незаконное пересечение государственной границы в городе Ярдымлы задержаны гражданин Турции Яман Гокан, граждане Афганистана Мухаммад Сарвери, Захра Бейат и Али Рза.

Наряду с этим, в результате других оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Массалинского РОП и ГПС, 18 ноября в городе Масаллы за незаконное пересечение государственной границы задержан гражданин Иранской Исламской республики Сейид Аббас Мусеви Джафари Сейид Исмаил оглу. В ходе личного досмотра у него найдены и изъяты 3 гр опиума, 250 гр марихуаны и 1 компас.