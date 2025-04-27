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Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован

Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку незаконного пересечения государственной границы группой из семи человек.
Происшествия
27 апреля 2025 г. 14:32
Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла попытку незаконного пересечения государственной границы группой из семи человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Согласно информации, пограничники выявили группу из семи лиц, попытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Ирана на служебной территории погранотряда "Лянкяран".

Пограничная застава была поднята по тревоге, вся служебная территория была полностью перекрыта. Наряд приказал нарушителям остановиться и начал преследование, был произведен предупредительный выстрел в воздух, однако нарушители не подчинились приказу, оказали вооруженное сопротивление и открыли огонь с целью покушения на жизнь пограничников.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "О государственной границе", наряд применил оружие: один из нарушителей был нейтрализован на месте, трое, оказавших вооруженное сопротивление, смогли скрыться, убежав назад. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД, были задержаны остальные трое беглецов, жители Балакенского района Реджеб Мухаммед оглу Ибрагимов (1998 г.р.), Иса Магомедович Исаев (1990 г.р.) и Камран Камалдин оглу Узунов (1982 г.р.).

При осмотре местности были обнаружены и изъяты три свертка с веществами, похожими на наркотики, общим весом 51 килограмм 884 грамма, а также большое количество психотропных таблеток.

В связи с произошедшим была проведена встреча с представителями пограничной службы Ирана.

По факту Государственная пограничная служба и Военная прокуратура Азербайджана продолжают необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 7 nəfərdən biri zərərsizləşdirilib, üçü saxlanılıb

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