Пресечена попытка ввоза в Азербайджан свыше 16 кг наркотиков

Сотрудники полиции, которые беспрерывно следят за особым карантинным режимом в стране, успешно продолжают борьбу с преступностью.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе проведенной на днях очередной операции пресечена попытка ввоза в страну с целью сбыта крупной партии наркотиков и психотропных веществ.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района на основе поступившей информации, на 11 км дороги Ярдымлы-Деман-Арвана при обыске управляемого жителем районного села Гавран Замином Ибрагимовым автомобиля марки "ВАЗ 2106" было обнаружено свыше 16 кг наркотиков, в том числе 7 кг героина, 6 кг 720 г марихуаны, 1 кг 885 г опиума, 614 г метамфетамина, а также пистолет марки "Baretta A6", 2 обоймы, 20 патронов.

В момент задержания вместе с З.Ибрагимовым находился подозреваемый в незаконном обороте наркотиков его земляк Джабраил Юсифов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.