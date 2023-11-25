Пресечена контрабанда табачных изделий из Ирана

Предотвращен контрабандный ввоз табачных изделий, семян томатов и ковра из Ирана в Азербайджан.

Предотвращен контрабандный ввоз табачных изделий, семян томатов и ковра из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Согласно информации, подразделениями Береговой охраны Государственной пограничной службы предотвращен контрабандный ввоз табачных изделий из Исламской Республики Иран в Азербайджан через Каспийское море.

В районе мыса Бандован в ходе осмотра обнаруженных на береговой линии пакетов было обнаружено и изъято 23 998 сигарет различных наименований, 80 консервированных семян томатов в железных банках и один ковер.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.